ARNSTADT (dpa-AFX) - Die anhaltenden Probleme mit internationalen Lieferketten könnten regionale Zulieferer stärken. "Da wird es angesichts der Engpässe und Abhängigkeiten, die sich deutlich gezeigt haben, zu einem Umdenken kommen", sagte der Geschäftsführer der Branchenvereinigung Automotive Thüringen, Rico Chmelik, am Mittwoch am Rand einer Tagung zur Mobilität der Zukunft in Arnstadt. Firmen, die derzeit den Strukturwandel zur Elektromobilität bewältigen müssen, könnten davon in Zukunft profitieren.

Nach Schätzungen sind in der umsatzstarken Thüringer Automobilindustrie allein 13 000 bis 16 000 Arbeitnehmer im Bereich Antriebstechnik beschäftigt, zu dem nicht nur Motorenteile und Antriebe gehörten, sondern auch Teile wie Getriebe oder Achsaufhängungen. Viele Firmen produzierten bereits sowohl für Autos mit Verbrennungsmotoren als auch für E-Autos, sagte Chmelik.