eneloop schreibt ein neues Kapitel in seiner Geschichte der sauberen nachhaltigen Energie / Mit brandneuen Verbesserungen bei Leistung und Nachhaltigkeit (FOTO)

München (ots) - eneloop ist eine wiederaufladbare Batterie, die Kunden einen

neuen Lebensstil ermöglicht. eneloop-Batterien werden mit Hilfe von Solarenergie

vorgeladen und können bis zu 2.100 Mal wieder aufgeladen werden(1) - dabei

behalten sie 70 % ihrer Ladung bis zu 10 Jahre(2). Bei der Entwicklung von

eneloop standen Nachhaltigkeit und Umweltschutz im Vordergrund. eneloop

verkörpert die Prinzipien des Aufladens und der Wiederverwendung, um eine

Gesellschaft mit sauberer Energie zu schaffen. eneloop nutzt Sonnenenergie und

strebt einen nachhaltigen Lebensstil mit sauberer Energie an, indem die

wiederholte Nutzung gefördert wird.



Neue Verbesserungen in Richtung Null Emission, mehr Leistung und mehr Sicherheit





"Eine emissionsfreie Batterie ist das, was wir letztendlich anstreben", sagtSilvia Scheers, Brand Manager eneloop bei Advanced Power Solutions . "Unsernächster Schritt ist ein umweltfreundlicheres Verpackungssortiment für alleBatterien und Ladegeräte von eneloop. Die Industrie muss damit aufhören,Hartplastik zu verwenden. Gleichzeitig wollen wir uns in Sachen Qualität undLeistung weiter verbessern. Dieses Ziel treibt uns weiter voran und hat uns zudiesen Verbesserungen inspiriert."1. Die erste Verbesserung ist eine neue, vollständig aus Karton gefertigte undzu 100 % plastikfreie Verpackung, die auch als Träger für das FSC-Mix-Labelund Botschaften zum "nachhaltigen Lebensstil" dient. Auch die Ladegerätewerden jetzt in einer komplett plastikfreien Verpackung präsentiert(3).2. Die zweite Verbesserung ist eine weitere Steigerung der Leistung. DieMindestkapazität(4) der eneloop AA-Akkus wurde von 1.900 Milliamperestunden(mAh) auf 2.000 mAh und die der AAA-Akkus von 750 mAh auf 800 mAh erhöht. Fürden Laien bedeutet das eine um 5 bis 7 % längere Batterielebensdauer fürbeide Batterietypen, oder besser gesagt: zwischen 600 und 1000 Stunden mehrGaming-Zeit oder mehr Radiohören(5).3. Hinzu kommen eine Reihe von Verbesserungen in der Kommunikation mitVerbraucher/innen. eneloop setzt sich dafür ein, dass die Verbraucher/innendie Vorteile und Unterschiede zwischen den verschiedenen Produkten undVarianten klar verstehen und vergleichen können. Deshalb wurde die Verpackungder Ladegeräte auf zwei Ebenen verbessert: erstens durch transparenteKommunikation aller eingebauten Sicherheitsfunktionen (wieÜberlastungsschutz, Überhitzungsschutz, Kurzschlussschutz, ...) und zweitensdurch eine klare Namens- und Farbkodierung, die dem Käufer hilft, zwischenden verschiedenen technischen Funktionen der Ladegeräte zu unterscheiden.