Erneut Bauernproteste in Niederlanden - zehn Personen festgenommen

DEN HAAG (dpa-AFX) - Niederländische Bauern haben den dritten Tag in Folge mit Blockaden gegen geplante Umweltauflagen protestiert. An der deutschen Grenze wurde am Mittwoch die Autobahn A1 bei Oldenzaal mit Traktoren für mehr als zwei Stunden blockiert. An verschiedenen Stellen im Land gab es kleinere Protestaktionen. Im Osten des Landes nahm die Polizei zehn Personen vorläufig fest wegen Gewalttaten und versuchten Totschlags am Vortag.

Landwirte hatten in der Nacht eine Polizeikontrolle vor dem Privathaus einer Ministerin durchbrochen, sie hatten Polizeiautos schwer beschädigt, Autobahnen blockiert und Brände gelegt. Die Eskalation der Proteste wurde von Regierungsvertretern und Polizei mit Entsetzen aufgenommen. Er habe mit Abscheu die entsetzlichen Bilder gesehen, sagte Ministerpräsident Mark Rutte am Rande des Nato-Gipfels in Madrid. "Dieses Verhalten sprengt alle Grenzen."