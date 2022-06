ASCHGABAT - Unter dem Eindruck westlicher Sanktionen will Russlands Präsident Wladimir Putin im Energiebereich die Zusammenarbeit unter anderem mit zentralasiatischen Partnern ausbauen. Bereits jetzt arbeiteten die Anrainerstaaten des Kaspischen Meeres bei der Nutzung von Gas- und Ölfeldern eng zusammen, sagte Putin am Mittwoch bei einem Gipfeltreffen in der autoritär geführten Ex-Sowjetrepublik Turkmenistan. Zu der Runde der sogenannten Kaspischen Fünf zählen neben Russland und Turkmenistan auch Kasachstan, Aserbaidschan und Iran.

GESAMT-ROUNDUP: Nato will Russland die Stirn bieten - Massiv erhöhte Kampfkraft

MADRID/KIEW - Als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine will die Nato ihre Kampfkraft massiv erhöhen. Auf dem Gipfel des Bündnisses in Madrid wurde am Mittwoch ein neues strategisches Konzept beschlossen, das Russlands Präsidenten Wladimir Putin letztlich von möglichen militärischen Aggressionen gegen weitere Länder abschrecken soll. Zugleich sagte die Nato der Ukraine zu, sie im Krieg gegen Russland so lange wie nötig mit weiteren Hilfen zu unterstützen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj forderte bei einem Video-Auftritt vor dem UN-Sicherheitsrat, Russland aus dem mächtigsten Gremium der Vereinten Nationen auszuschließen - wobei ein solcher Schritt in der UN-Charta gar nicht vorgesehen ist.

Kreise: EZB will sich bei Wiederanlagen aus dem Pepp-Programm flexibel zeigen

FRANKFURT - Die Europäische Zentralbank (EZB) wird sich bei der Zuteilung der Wiederanlagen aus dem Anleihekaufprogramm Pepp nach Informationen von informierten Kreisen flexibel zeigen. Die Notenbank habe sich entschieden, vorerst mehr Spielraum zu gewähren, anstatt strenge Regeln dafür aufzustellen, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch und berief auf namentlich nicht genannte Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind. Die Abteilungen für Marktoperationen sollten flexibel entscheiden, wie Anleihen aufgekauft werden, um Marktturbulenzen zu verhindern.