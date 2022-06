Dreimal Platz Eins für Zell am See-Kaprun beim wichtigsten digitalen Award im deutschsprachigen Raum

Zell am See-Kaprun (ots) - Gemeinsam mit der "Dialogschmiede" entwickelte Zell

am See-Kaprun mit Schmittenhöhe und Kitzsteinhorn ein großes

Digitalisierungsprojekt, das nun ausgezeichnet wurde



Kommunikation mit Mehrwert für die Gäste und die Region steht im Mittelpunkt -

Gemeinsam mit der "Dialogschmiede" entwickelte Zell am See-Kaprun mit den

Partnern Schmittenhöhe und Kitzsteinhorn ein großes Digitalisierungsprojekt in

der Region. Mit der Zell am See-Kaprun App wird exzellenter Service für die

Gäste geboten. Und die digitalen Lösungen überzeugten gleich mehrere

unterschiedliche Jurys des Deutschen Preises für Online-Kommunikation.





Gleich drei Mal "Gold" ging bei der feierlichen Verleihung des Deutschen Preisesfür Onlinekommunikation in Berlin an Zell am See-Kaprun. Die entwickeltendigitalen Lösungen der Region haben die Innovation des Jahres 2022, dieBranchenkategorie Freizeit und Tourismus sowie den Data Driven & AutomatedCommunications Award gewonnen. Dabei konnte sich Zell am See-Kaprun gegennamhafte Unternehmen wie Accor, Nestlé oder die Deutsche Bahn durchsetzen.Bester digitaler Service für den GastInnerhalb von 6 Monaten wurde ein zentrales Userkonto für die Destination sowiefür die Zell am See-Kaprun App entwickelt, mit dem Verhaltensdaten rund um denAufenthalt eines Gastes in Zell am See-Kaprun gewonnen werden. Mit derDigitalisierung von Gästedaten und -informationen wird die Servicequalität aufein neues Level gehoben. So steht von der Information über die Buchung, denAufenthalt bis hin zur Abreise ein eigens entwickelter Prozess dahinter, bei demdie App als digitaler Urlaubsbegleiter zum Einsatz kommt.Eines der Services ist die Digitale Morgenpost, die erste vollautomatisierte,AI-gesteuerte, personalisierte Kommunikation. Mit jeder Interaktion des Gasteswerden verhaltensbasierte Vorschläge und Informationen in der App präziser. Alldas ist auf persönliche Vorlieben und Interessen abgestimmt und der Gast erhältsomit die besten Erlebnisse individuell angeboten, die er auch wirklich brauchtund möchte. Die digitale Morgenpost wird persönlich abgestimmt in der App amHandy angezeigt - als eines der Services für den Gast.Die Zell am See-Kaprun App enthält neu auch die digitale Mobilitätskarte, dieGäste zur kostenfreien Benützung aller öffentlichen Verkehrsmittel der Regionberechtigt - praktisch am Mobiltelefon zum Herzeigen. Nach weniger als einemJahr wurde die Zell am See-Kaprun App bereits mehr als 40.000 Malheruntergeladen.Wichtigster Digital Award im gesamten deutschsprachigen RaumDas ganzheitliche Konzept des Userkontos der Zell am See-Kaprun App mit derdigitalen Morgenpost überzeugte die Jurys gleich drei Mal. Der Deutsche Preisfür Online-Kommunikation 2022 ist mit über 40 Jury-Mitgliedern und mehr als 500Einreichungen der wichtigste Digital Award im gesamten deutschsprachigen Raum.Bis zur Verleihung ist nicht bekannt, wer einen der begehrten, transparentenKuben mit nach Hause nehmen darf. Um sich Chancen ausrechnen zu können, muss inden meisten Kategorien neben einem Ranking auf der Shortlist auch jeweils beieinem 8 Minuten-Pitch kurz vor der Preisvergabe gepunktet werden. DerDialogschmiede und Zell am See-Kaprun Tourismus ist das gelungen.Weitere Informationen zum Preis: https://www.onlinekommunikationspreis.de/Pressekontakt:Zell am See-Kaprun TourismusJohanna Klammer, BAPresse+43 6542 770 28mailto:j.klammer@zellamsee-kaprun.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/68329/5260985OTS: Zell am See-Kaprun