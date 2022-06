Green Streets DataLink bietet einfachen Zugang zu einer Fülle von proprietären Gewerbeimmobilien-Daten

Anlageexperten können aktuelle, vertrauenswürdige und umfassende Green-Street-Daten direkt in ihre Finanzmodelle und täglichen Arbeitsabläufe einbetten, um Anlageanalysen besser zu unterstützen.

NEWPORT BEACH, Kalif., 29. Juni 2022 /PRNewswire/ -- Green Street , der führende Anbieter von Informationen über Gewerbeimmobilien in den USA und Europa, hat ein verbessertes DataLink-Excel-Plug-in auf den Markt gebracht, das sein Angebot an Analysetools für die Analyse auf Objekt- und Portfolioebene erweitert. DataLink bietet über 1.000 einzigartige Metriken in den US-amerikanischen und paneuropäischen Produkten von Green Street, die betriebliche Fundamentaldaten, Preisindizes für Gewerbeimmobilien, Marktbewertungen und Prognosen, detaillierte REIT-Datensätze und vieles mehr umfassen.