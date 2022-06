In der Sektorenwertung waren es ansonsten einmal mehr die konjunktursensiblen Branchen, die stark unter Druck standen. Im Autosektor fiel der Teilindex um 2,6 Prozent. Im Fokus stand hier die Entscheidung, dass in der Europäischen Union ab 2035 nur noch klimaneutrale Neuwagen verkauft werden dürfen. Unter Kritik der Autobranche kommt dies einem faktischen Verbot von Verbrennungsmotoren gleich. Unter den Einzelwerten sackten Renault besonders stark um 5,6 Prozent ab.

In der Sektorenwertung toppte der Immobiliensektor alles Negative, indem sein Teilindex um 3,5 Prozent abrutschte und am Tief seit dem Frühjahr 2020 kratzte. Die Branche leidet schon länger unter steigenden Zinsen und der Sorge vor einer Abkühlung des Immobilienmarktes. Daraufhin gab es am Mittwoch eine negative Analystenstudie der Bank of America. Das europäische Branchen-Schwergewicht Unibail-Rodamco-Westfield sackte um 4,1 Prozent ab.

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die jüngste Erholung an Europas Börsen hat am Mittwoch wieder einen Dämpfer erlitten. Trotz einer leicht abgeschwächten Teuerung in Deutschland rückten Rezessionsängste bei den Anlegern wieder stärker in den Vordergrund: Der EuroStoxx 50 sank nach zuletzt drei freundlichen Tagen um 0,99 Prozent auf 3514,32 Punkte.

