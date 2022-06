ZÜRICH (dpa-AFX) - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch wenig verändert geschlossen. Nach einem klar negativen Vormittagshandel konnte der SMI die Verluste am Nachmittag eingrenzen und die Marke von 10'800 Punkten zurückerobern. Geprägt wurde die Stimmung an den Märkten von den Sorgen um das weltweite Wirtschaftswachstum.

Befeuert wurden die Konjunkturängste von der unerwartet schwachen Konsumentenstimmung in den Vereinigten Staaten. Sollte der private Verbrauch in den USA weiter nachgeben, könnte dies ein Zeichen für eine nahende Rezession sein, so ein Marktbeobachter. Derweil zeigten neue Inflationszahlen aus Deutschland zwar eine etwas verlangsamte Teuerung. Ökonomen sprachen aber eher von einer Atempause als von einem Wendepunkt.