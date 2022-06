"Weißes Gold"- mit Baumwolle auf Erfolgskurs / Usbekistans Textilindustrie ist drauf und dran, den Weltmarkt zu erobern (FOTO)

Berlin (ots) - Die usbekische Textilindustrie gewinnt bei den internationalen

Verbrauchern von Jahr zu Jahr an Beliebtheit. Dies wird durch die Wachstumsraten

der usbekischen Textilexporte deutlich, die sich 2021 im Vergleich zum Jahr

davor verdoppelt haben und 3 Milliarden US-Dollar erreichten. 2022 wird

erwartet, dass das Exportvolumen 3,8 bis 4,3 Milliarden US-Dollar erreichen

wird. 2025 rechnet man sogar mit7 Milliarden US-Dollar.



Außerdem ist die Nachfrage nach usbekischem Garn heute so groß, dass die Politik

der usbekischen Regierung, die auf den Schutz der wirtschaftlichen Interessen

des Staates abzielt - keine Exporte von Rohstoffen, sondern nur noch von

Fertigprodukten - viele Wettbewerber auf dem globalen Garnmarkt zu erheblichen

Anpassungen ihrer Geschäftspläne zwingt.





Die Tradition des Baumwollanbaus in Usbekistan hat eine sehr lange Geschichte.Chinesische Kaufleute brachten die ersten Baumwollsorten vor mehr als 2.000Jahren in die Region des heutigen Usbekistans. In Usbekistan wird es auch"weißes Gold" genannt, denn Baumwolle war neben Gold schon immer eines derwichtigsten Exportgüter des Landes. Noch in den 80er Jahren des vorigenJahrhunderts machten die Baumwollplantagen bis zu 98 Prozent der Gesamtflächealler Industriepflanzen aus, und der Prozess des Anbaus, der Ernte und derVerarbeitung von Baumwolle beschäftigte einen großen Teil der arbeitendenBevölkerung. Heute ist Usbekistan der sechstgrößte Baumwollproduzent weltweit.Nach Erlangung der Unabhängigkeit Usbekistans im Jahr 1991 wurde die Baumwolleweiterhin traditionell per Hand gepflückt. Dafür mussten Tausende vonErsatzarbeitskräften rekrutiert werden. Auch Kinder sowie Beschäftigte imöffentlichen Sektor und Studenten wurden für die Baumwollernte eingesetzt. NachAngaben von Menschenrechtsaktivisten wurden 2013 bis zu 5 Millionen Menschen zumBaumwollpflücken rekrutiert - fast jeder achte Usbeke im erwerbsfähigen Alternahm an der Baumwollernte teil.Im Jahr 2009 schlossen sich daher mehr als 300 internationale Marken (wieBurberry, Puma, Gucci und Adidas) in der Cotton Campaign, einer internationalenNichtregierungsorganisation, zusammen und kündigten einen Boykott usbekischerBaumwollprodukte an. Das nahm die Führung des Landes zum Anlass für großeAnstrengungen. Die Zwangsarbeit auf den Baumwollplantagen wurde unter Strafegestellt, Baumwollanbau modernisiert, und die Löhne der Baumwollpflücker wurdenerhöht bzw. der Mindestlohn eingeführt. Das waren klare Signale, die auf dieDemokratisierung des Arbeitsmarktes in Usbekistan hindeuteten.Im März dieses Jahres bestätigte die International Labour Organisation (ILO),