Gotion High-Tech beabsichtigt, in einen Produktionsstandort in Europa mit einer jährlichen Produktionskapazität von 18 GWh zu investieren

Deutschland (ots/PRNewswire)



- Der Göttinger Standort von Gotion High-Tech Co Ltd. ("Gotion High-tech") soll

in zwei Phasen eine jährliche Produktionskapazität von 6 GWh bzw. 12 GWh

erreichen und damit die Produktion von Gotion-Batterien in Europa ermöglichen.

- GenDome, die erste tragbare Energiespeichermarke für Überseemärkte, wurde am

Standort Göttingen eingeführt und soll vor Ort in Göttingen produziert werden.



Am 27. Juni veranstaltete Gotion High-Tech das 5. New Energy Economic Forum und

die Eröffnungsfeier von Gotion Deutschland an seinem Standort in Göttingen. Es

wird darauf hingewiesen, dass der Standort Göttingen, der erste

Batterieproduktions- und Geschäftsbetriebssitz von Gotion in Europa,

voraussichtlich Ende dieses Jahres mit der Umstellung beginnen wird. Der

Vorstandsvorsitzende Li Zhen sagte, dass Gotion die fortschrittliche

Batterietechnologie Chinas perfekt mit der fortschrittlichen Verfahrenstechnik

Deutschlands kombiniert und damit die Produktion der Gotion-Batterie in Europa

ermöglicht. Bei der Zeremonie stellte Gotion High-Tech auch GenDome, sein erstes

tragbares Energiespeicherprodukt für Überseemärkte, und Gendock 3000, sein

erstes tragbares mobiles Energiespeicherprodukt, vor.