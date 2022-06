Der sicherste Hinweis dafür, dass die Rezession bald kommt, sind die Aussagen von Notenabankern wie Lagarde und Powell, wonach sie keine Rezession erwarteten. Was aber passiert dann mit Aktien, Zinsen und Rohstoffen, wenn also das doch Wahrscheinliche eintritt? Die wahrscheinlichste Variante ist: sobald die Rezession beginnt, steigen Aktien wieder, da Notenbanken wie die Fed erkennen, dass sie die Zinsen doch nicht so stark anheben können wie postuliert. Dadurch dürften dann die Renditen (Zinsen) für Staatsanleihen wieder fallen, während Rohstoffe zu Beginn der Rezession im Preis zunächst wieder dynamisch steigen (nach dem vorherigen Abverkauf aus Sorge vor der Rezession, wie wir es kürzlich gesehen haben). Schlaglicher, wie man die Rezession traden kann..

Hinweise aus Video: