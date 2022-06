Castle Stuart liegt nur fünf Minuten vom Flughafen Inverness entfernt und in Fahrdistanz zu einigen der berühmtesten Golfplätze der Region, darunter Royal Dornoch, Nairn, Brora und Skibo Castle, und ist Teil des reichen Golfangebots in den schottischen Highlands. Die Strecke führt entlang der Küste des Moray Firth und bietet Panoramablicke und bekannte Wahrzeichen wie die Kessock Bridge und den Leuchtturm von Chanonry. Die von den verstorbenen Mark Parsinen und Gil Hanse entworfene zerklüftete Naturlandschaft von Castle Stuart kann als Rückbesinnung auf das Golfspiel von einst bezeichnet werden. Der Platz bietet Löcher, die auf der einen Seite vom Wasser und auf der anderen Seite von Steilküsten eingerahmt werden, mit zerklüfteten Fairway-Konturen und unendlich geformten Grüns, die auf Klippen direkt über dem Meer zu thronen scheinen. Das Anwesen verfügt auch über ein vom Art-Deco inspiriertes Clubhaus, eine Übungsanlage und ein Putting Green. Ein neuer Kurzplatz kann bereits bespielt werden und soll in der Saison 2023 eröffnet werden.

CABOT ERWEITERT SEIN PORTFOLIO AN WELTKLASSE-GOLFDESTINATIONEN MIT DEM ERWERB VON CASTLE STUART IN SCHOTTLAND

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer