TAAT meldet Ergebnisse des zweiten Geschäftsquartals 2022, wobei Nachbestellungen über 54 % des Bruttoumsatzes ausmachen

Las Vegas und Vancouver, 29. Juni 2022 - TAAT Global Alternatives Inc. (CSE: TAAT) (OTCQX: TOBAF) (FWB: 2TP) (das „Unternehmen“ oder „TAAT“) freut sich, mehrere Unternehmensentwicklungen bekannt zu geben, die sich in seinem Zwischenabschluss für das zweite Quartal 2022 (für den Dreimonatszeitraum endend am 30. April 2022, „Q2/2022“) widerspiegeln. TAAT, das Hauptprodukt des Unternehmens, wird derzeit in über 2.700 US-Geschäften verkauft, darunter an Standorten bedeutender nationaler und globaler Ketten in den Kategorien Convenience und Tankstelle. Da eine größere Menge von TAAT im Einzelhandel nun mit der Version III („V3“)-Formulierung seines zum Patent angemeldeten Beyond Tobacco- Basismaterials hergestellt wird, konnten das Unternehmen und seine Großhandels-/Einzelhandelspartner allgemein eine Verbesserung der Konversionsraten von erwachsenen Rauchern, die sich für TAAT statt ihrer bevorzugten Tabakzigarettenmarke entschieden, verzeichnen. Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Zwischenabschlusses des Unternehmens für das Q2/2022. Sofern nicht anders angegeben, sind alle Angaben in kanadischen Dollar.

Wichtigste Ergebnisse von TAAT für Q2/2022

- Sequenzielles Umsatzwachstum von 9,7 % des Bruttoumsatzes von $469.782 im Q1/2022 auf $515.464 im Q2/2022;

- Die Umsatzkosten des Unternehmens sanken von $337.817 im Q1/2022 auf $277.846 im Q2/2022, was einer Verbesserung der Bruttomarge von 28,09 % im Q1/2022 auf 46,1 % im Q2/2022 entspricht;

- Die Senkung der Umsatzkosten und die Erhöhung der Bruttomarge des Unternehmens können teilweise auf die Produktionseffizienz zurückgeführt werden, die ein inhärentes Ergebnis des Herstellungsprozesses für die V3-Formulierung von Beyond Tobacco ist;