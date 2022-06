Hunderte demonstrieren bei Ozeankonferenz für Meeresschutz

In Lissabon beraten annähernd 30 Staats- und Regierungschefs, weitere Politiker sowie Wissenschaftler, Aktivisten und Vertreter von Unternehmen und Nichtregierungsorganisationen noch bis Freitag. Erklärtes Ziel ist, die Ressourcen der von Vermüllung, Überfischung, Klimawandel und Versauerung zunehmend bedrohten Weltmeere besser zu schützen./er/DP/men

MADRID (dpa-AFX) - Hunderte Demonstranten, darunter viele Deutsche, haben am Rande der zweiten UN-Ozeankonferenz in Lissabon für einen besseren Schutz der Weltmeere demonstriert. In der portugiesischen Hauptstadt riefen sie Parolen wie "Die Politiker reden, die Ozeane sterben" oder "Hört auf die Wissenschaft, Klimarevolution sofort!". Die Polizei sprach von mindestens 500 Teilnehmern.

