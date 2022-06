Grund für das größte griechische Aufrüstungsprogramm seit Jahrzehnten ist auch das angespannte Verhältnis zum Nato-Partner Türkei. Ankara stellt seit Monaten Griechenlands Souveränität über griechische Inseln in der Ägäis in Frage./tt/DP/men

Griechenland hat bereits drei französische Fregatten und 24 französische Kampfbomber des Typs Rafale bestellt. Die ersten sechs Jets wurden bereits geliefert. In den kommenden Wochen sollten auch französische Korvetten bestellt werden, hieß es aus dem Verteidigungsministerium in Athen.

ATHEN (dpa-AFX) - Griechenland will von den USA 20 Tarnkappenbomber vom Typ F-35 kaufen. Der Antrag (Letter of Request) solle im nächsten Monat an Washington übermittelt werden, berichtete der staatliche Rundfunk am Mittwoch unter Berufung auf Regierungskreise. Das Programm soll nach Schätzungen etwa 3,5 Milliarden Euro kosten. Die ersten Tarnkappen-Jets sollen demnach 2028 geliefert werden.

Staatsrundfunk Athen will in USA F-35-Tarnkappenbomber kaufen

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer