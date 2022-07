Der Chicagoer Einkaufsmangerindex um 15.45 Uhr ist ein weiteres Puzzlestück in der Beurteilung der Verbrauchersituation in den USA.

So konnte zwar per Schlusskurs der 13.000er-Bereich zurückerobert und die runde Marke knapp verteidigt werden, doch der Druck ist im Chartbild deutlich zu sehen:

Bis 12.946 fiel der Index schliesslich in der Mittagszeit und hielt damit das Monatstief von vor einer Woche nur um 30 Punkte auf Distanz. Anschliessend drehte das Momentum jedoch wieder nach oben ab. Anleger setzten auf eine Erholung an den US-Börsen, die am Dienstag ebenfalls unter Druck geraten waren. Zudem standen die Verbraucherpreise im Fokus. Analysten hatten für Deutschland vorab 8 Prozent prognostiziert. Sie lagen jedoch bei "nur" 7,6 Prozent, was dennoch ein sehr hoher Wert und weit von der Zielvorgabe von 2 Prozent seitens der EZB ist.

DAX dreht das Momentum in der Wochenmitte und steuert neue Monatstiefs am Donnerstag an. Wo sind die möglichen Supports im Chart?

