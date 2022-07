Die Aktie von The Scotts Miracle-Gro befindet sich seit Monaten im Korrekturmodus; wobei es „befindet sich auf Talfahrt“ mit Blick auf die zurückliegende Kursentwicklung besser treffen dürfte. The Scotts Miracle-Gro – einstmals Fels in der Brandung – ist in den letzten Monaten kräftig unter die Räder gekommen.

The Scotts Miracle-Gro hat sich in seiner langen Firmengeschichte eine exponierte Marktposition in den Bereichen Garten und Pflanzen auf dem US-Markt erarbeitet und bietet neben Saatgut auch diverse Pflanzenschutz- und Düngemittel an. Über Zukäufe wurde Hawthorne (Gardening) in der Vergangenheit gestärkt und zählt mittlerweile zu den wichtigen Anbietern auf dem Markt für Beleuchtungs- und Hydrokultursysteme. Hawthorne entwickelte sich zudem zu einem starken Umsatztreiber für das Unternehmen – zumindest temporär.

Die Anfang Mai legte das Unternehmen die Q2-Daten (3-Monats-Zeitraum zum 02.04.2022) des Fiskaljahres 2022 vor. The Scotts Miracle-Gro präsentierte ein ambivalentes Zahlenwerk und gab den konzernweiten Umsatz im Berichtszeitraum mit 1,678 Mrd. US-Dollar an; ein Minus von -8 Prozent gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum. Die Sparte Hawthorne musste einen deutlichen Umsatzrückgang in Höhe von -44 Prozent auf 0,202 Mrd. US-Dollar verkraften. The Scotts Miracle-Gro gab den Gewinn aus dem fortgeführten Geschäft mit 276,5 Mio. US-Dollar (konzernweit) an; nach 311,1 Mio. US-Dollar im entsprechenden Vorjahreszeitraum.

Anfang Juni überraschte The Scotts Miracle-Gro dann mit einer Reduzierung der Jahresziele für das Fiskaljahr 2022 (per 30.09.2022). Die Marktakteure reagierten entsprechend „verschnupft“. Für die Aktie kam der Rücksetzer höchst ungelegen, war diese doch gerade im Begriff, die 100 US-Dollar zu attackieren. Mittlerweile steht das markante Tief aus dem März 2020 bei 75 US-Dollar im Fokus. Sollte es für The Scotts Miracle-Gro signifikant darunter gehen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden. Auf der Oberseite gilt es, die 100 US-Dollar zurückzuerobern, um das Chartbild aufzuhellen.