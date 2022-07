Unsere letzte Kommentierung zu USD / JPY überschrieben wir an dieser Stelle mit „Greenback knackt „Uralt“-Widerstand (vorerst)!“. Zum damaligen Zeitpunkt konnte der US-Dollar eine wichtige Hürde überspringen. Mittlerweile sind einige Handelstage vergangen.

Rückblick. In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Das ebenfalls zuletzt thematisierte kleine Doppeltop, das im Bereich von 131+ JPY ausgebildet wurde, stellte keine Hürde dar. Damit war der Weg in Richtung 135+ JPY (markantes Hoch aus dem Jahr 2002) frei. Ein erster Versuch schlug fehl und mündete in einem Rücksetzer, doch im zweiten Anlauf gelang das Unterfangen dann. Ausbruchsszenarien sind mitunter eine heikle Angelegenheit. Gelingt es nicht, den Ausbruch voranzutreiben, fallen die Vorstöße mitunter rasch wieder in sich zusammen. Insofern gilt. Jeder Tag oberhalb von 135+ JPY wäre aus bullischer Sicht für den US-Dollar ein guter Tag. Aktuell sieht das Ganze noch etwas wacklig aus. Kurzum. Die Stärke des US-Dollar gegen den Yen speist sich aus der immer größer werdende Zinsdifferenz zwischen den USA und Japan. Ein Ende dieses Prozesses ist noch nicht absehbar und so dürfte der Rally so schnell nicht der Treibstoff ausgehen. Dennoch mahnt das exponierte Niveau des US-Dollar zur Vorsicht. Gewinnmitnahmen sind jederzeit möglich. Solange sie sich diese oberhalb von 131+ JPY (Niveau des ehemaligen Doppeltops) abspielen, ist alles im grünen Bereich. Sollte es hingegen darunter gehen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden.“ .



Der US-Dollar lässt gegen den Japanischen Yen gegenwärtig nichts anbrennen, um es einmal salopp zu formulieren.

Der US-Dollar konnte seinen Ausbruch über die 135+ JPY in den letzten Handelstagen konsolidieren. Er setzte zudem weitere Akzente auf der Oberseite, indem er das Handelsgeschehen zunehmend in Richtung 137+ JPY lenkte.

Dennoch befindet sich der Ausbruch noch immer in einem vergleichsweise frühen Stadium, was wiederum noch immer ein erhöhtes Risiko darstellt. Insgesamt gilt es jedoch zu konstatieren, dass der Greenback nach wie vor das Momentum auf seiner Seite hat und mit jedem weiteren Tag, an dem er oberhalb von 135+ JPY notiert, das Ausbruchsszenario vorantreibt.

Aus charttechnischer Sicht sollte es tunlichst nicht unter die 131+ JPY gehen. In diesem Bereich liegt ein ehemaliges Doppeltop, das nun wiederum als vermeintlich tragfähige Unterstützung fungieren dürfte. Ein Rücksetzer darunter wäre ein herber Rückschlag und würde zudem eine Neubewertung der Lage notwendig machen.

Auch von fundamentaler Seite gibt es für den US-Dollar Rückenwind. Der Bank of Japan verfolgt bis auf Weiteres ihre lockere Geldpolitik. Das schwächt den Yen. Die Marschroute der US-Notenbank geht bekanntlich in eine ganz andere Richtung, was wiederum den Dollar stärkt.

Kurzum. Der US-Dollar konnte in den letzten Handelstagen sein Ausbruchsszenario zwar weiter entwickeln, doch noch bleiben einige Risiken. Aus charttechnischer Sicht steht auf der Oberseite die Tür aber offen, während auf der Unterseite der Bereich um 131+ JPY tunlichst nicht mehr unterschritten werden sollte. Sollte es dennoch hierzu kommen, könnte der US-Dollar doch noch in Bedrängnis geraten.