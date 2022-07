08:00 Uhr, Deutschland: Ex- und Importe 05/22.

09:00 Uhr, Spanien: Arbeitslose 06/22.

TOP 4

10:30 Uhr, Europa: Sentix Investorenvertrauen 07/22.

TOP 5

11:00 Uhr, Europa: Erzeugerpreise 05/22.

Wirtschafts- und Börsentermine vom Montag, 04.07.2022 Zeit Land Relev. Termin 08:00 DEU Handelsbilanz 15:30 CAN S&P Global PMI Produktion 16:30 EUR EZB-Mitglied Elderson spricht 16:30 CAN Bank of Canada - Umfrage zur Prognose der Geschäftsaussichten 17:00 EUR EZB De Guindos Rede



Ihr Redaktionsteam aus Berlin