Die Lage im Goldsektor wird immer prekärer. Das Edelmetall nähert sich gegenwärtig der Marke von 1.800 US-Dollar und damit der Oberseite einer wichtigen Unterstützung. Der schwächelnde Goldpreis schlägt sich auch in den Kursen der Produzenten nieder. Kinross Gold stellt da diesbezüglich keine Ausnahme dar.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 31.05. hieß es unter anderem „[…] Mittlerweile konnte Kinross Gold diese Kurs-Scharte aber wieder auswetzen und sich über die 4,5 US-Dollar zurückkämpfen. Seitdem bewegt sich die Aktie in einer Handelsspanne von 4,5 US-Dollar bis 4,65 US-Dollar. Bricht man die aktuelle Situation auf die charttechnischen Aspekte herunter, dann gilt: Sollte es der Aktie gelingen, signifikant über die Oberseite auszubrechen, stünde einer Ausdehnung der Bewegung in Richtung 5,0 US-Dollar nicht mehr viel im Wege. Sollte es hingegen zum Bruch der 4,5 US-Dollar kommen, könnte sich das Ganze zu einem Test der 4,0 US-Dollar auswachsen.“

Aus der damals intakten Handelsspanne 4,5 US-Dollar bis 4,65 US-Dollar ist Kinross Gold mittlerweile herausgefallen. Die Aktie lief daraufhin erwartungsgemäß den Bereich um 4 US-Dollar an. Hier liegt unter anderem das markante Tief aus dem Mai.

In den letzten Handelstagen entbrannte ein zäher Kampf um die wichtige Unterstützung von 4,0 US-Dollar. Der schwache Mittwochshandel (29.06.) könnte nun für eine kleine Vorentscheidung gesorgt haben, tauchte Kinross Gold doch gestern deutlich unter die 4,0 US-Dollar ab.

Sollte sich der Bruch in den kommenden Tagen manifestieren, könnte Kinross Gold auf der Unterseite in Bedrängnis geraten. Ein mögliches Bewegungsziel liegt nun im Bereich von 3,5 US-Dollar. Diese Zone erlangte unter anderem in den Jahren 2018 und 2019 Relevanz. Auf der Oberseite muss es hingegen zu einem schnellen Comeback der Aktie oberhalb von 4 US-Dollar kommen, um die Lage zu entspannen.