Desert Gold (TSXV: DAU; FRA: QXR2) weitet seine Entdeckung auf der neuen Goldzone Gourbassi West North („GWN“) auf seinem SMZS-Goldprojekt in Mali, West Afrika, in raschem Tempo aus. Zur Erinnerung: Desert Gold hat diese Zone erst im Sommer vergangenen Jahres entdeckt. Durch eine Serie von Bohrungen wurde inzwischen entlang des Streichens ein 1.600 Meter langer goldhaltiger Korridor in Nord-Süd-Richtung identifiziert, dessen Breite auf 130 Meter geschätzt wird.

In diesem Korridor verlaufen bis zu fünf distinkte Goldlinsen parallel. Dieser Befund wird auch durch die jüngsten Bohrungen untermauert, die Desert Gold heute veröffentlicht. Es handelt sich um die Ergebnisse von 13 RC-Bohrungen und 78 AC-Bohrungen. Das beste RC-Bohrloch lieferte 1,91 g/t Gold auf einer Länge von 32Metern, wobei die genannten 5 Linsen mit Goldmineralisierung durchteuft wurden. Die geschätzten wahren Mächtigkeiten der Ergebnisse in der Gourbassi-Zone liegt zwischen 60 % und 90 %. GWN bleibt in der Tiefe und entlang des Streichens nach Süden hin offen. Bisherige Bohrungen reichen nur bis in eine Tiefe von 175 Metern.