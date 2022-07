Barrick Gold initiierte im ersten Quartal 2022 eine beeindruckende Aufwärtsbewegung. Die Aktie legte von knapp 18 US-Dollar auf knapp 26 US-Dollar zu. Im zweiten Quartal 2022 ging die Aktie den anderen Weg und korrigierte von 26 US-Dollar auf nunmehr knapp 18 US-Dollar. Damit erreicht Barrick Gold den Ausgangspunkt der vorherigen Aufwärtsbewegung…

Rückblick. Unsere letzte Kommentierung zu Barrick Gold vom 15.06. überschrieben wir mit „Aktie in Bedrängnis“. Darin hieß es unter anderem „[...] Die Aktie tat sich auch in der Folgezeit schwer, adäquates Aufwärtsmomentum zu entwickeln. Für Barrick Gold ging es nicht signifikant über die 21 US-Dollar. Vielmehr bildete sich eine Seitwärtsbewegung in den Grenzen 21+ US-Dollar auf der Oberseite und 19,7+ US-Dollar auf der Unterseite aus. Das Ganze „roch“ dennoch nach einer Bodenbildung auf diesem Niveau; zumindest bis zum gestrigen Handelstag. Barrick Gold geriet am gestrigen Dienstag weiter unter Druck und tauchte unter die Marke von 19,7+ US-Dollar ab. Damit könnte die Aktie nun einen abwärtsgerichteten Ausbruch aus der Range initiieren. Das Szenario der Bodenbildung wäre erste einmal obsolet. Den kommenden Handelstagen kommt vor diesem Hintergrund eine große Bedeutung zu. Ein rasches Comeback der Aktie oberhalb von 19,7+ US-Dollar und damit die Rückkehr in die Range würde das Chartbild wieder stabilisieren und das Szenario einer Bodenbildung weiter am Laufen halten. Anderenfalls könnte hingegen eine Ausdehnung der Bewegung in Richtung 19 US-Dollar bzw. 18 US-Dollar drohen.“

Der Bruch der Handelsspanne hat sich in den letzten Handelstagen manifestiert. Wir haben die Begrenzungen der ehemaligen Range noch einmal eingezeichnet. Im Nachgang kam es zur erwarteten Ausdehnung der Abwärtsbewegung in Richtung 19 US-Dollar und 18 US-Dollar.

Mittlerweile hat sich Barrick Gold deutlich vom vermeintlich rettenden Ufer (19,7 US-Dollar) entfernt. Der Rücksetzer hat zudem eine veritable Bewegungsdynamik entwickelt, sodass es spannend werden wird, zu beobachten, ob die stark ausgebaute Unterstützung von 18 US-Dollar dem Ansturm Stand halten wird.

Vom Goldpreis selbst sind kurzfristig keine positiven Impulse zu erwarten. Hier könnte es sogar weitere Belastungen geben, denn aktuell erreicht das Edelmetall die Unterstützungszone 1.800 / 1.780 US-Dollar.

Kurzum. Die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold befindet sich in einer schwierigen Phase. Eine erfolgreiche Verteidigung der wichtigen Unterstützung von 18 US-Dollar hat nun oberste Priorität, wobei man die potentielle Unterstützungszone auf den Bereich bis 17,6 US-Dollar (Tief aus dem September 2021) ausdehnen muss. Sollte es für Barrick Gold aber auch unter die 17,6 US-Dollar gehen, wäre Obacht geboten. Gleichzeitig würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden. Um die Lage zu entspannen, muss Barrick Gold über die 19,7 US-Dollar zurückkehren.