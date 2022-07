Langfristig gesehen herrscht ein intakter Aufwärtstrend bei Xcel, kurzfristige Abverkäufe endeten im Wochenchart stets am EMA 200, Ende Mai konnte die Aktie Bestmarken im Bereich von 76,63 US-Dollar markieren. Ein kurzfristiger Kursrutsch führte geradewegs auf die Februartiefs sowie den EMA 200 abwärts, wo sich genügend Käufer für eine steile Rallye eingefunden haben. Im heutigen Handelsverlauf scheint sogar der Durchbruch über den EMA 50 zu gelingen, womit nun eine zweite große Kaufwelle erfolgen dürfte und gute Handelschance auf der Oberseite eröffnet.

Neue Jahreshochs möglich

Die steil ansteigenden Energiepreise bescheren Konzernen in dieser Branche satte Gewinne, hiervon profitieren auch die Kursverläufe. Am Beispiel von Xcel könnte oberhalb von 69,51 US-Dollar zunächst ein Anstieg an die Hürde von 72,00 US-Dollar bevorstehen, aber erst darüber dürften die Allzeithochs bei 76,63 US-Dollar in Angriff genommen werden. Wünschenswert wäre hierzu noch ein nachhaltiger Wochenschlusskurs oberhalb dieser Kursmarke. Ein Bruch des EMA 200 und Rückfall unter 64,00 US-Dollar wäre dagegen stark bärisch zu bewerten, unmittelbare Abschläge auf 61,16 und darunter in den Bereich der Märztiefs um 57,23 US-Dollar kämen dann nicht mehr überraschend.