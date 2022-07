Analyse vom 30.06.2022 um 15:22 Uhr: Nach Abschluß der Welle (i) erwarte ich ein Zwischenerholung in der Welle (ii) bis in den Bereich 31384.

Das grün gerahmte Rechteck war das Longsignal mit einem geringen Rücklauf in die Verlustzone

Die Software zeigt grüne Bars am Tief an, gefolgt von grünen Punkten, die Bars wechseln auf orange, der Trendkanal wird gebrochen und das grün gerahmte Rechteck entsteht. Das fünfte Signal - Rechteck ist das Longsignal. Der Trade ist nach dem Longsignal nur kurz in die Verlustzone geraten. Weitere Informationen finden Sie auf www.elliottwaver.de. Die Software steht für Sie für 30 Tage kostenlos zur Verfügung. Eine Anwendung in Realtime stellen wir börsentäglich zur Verfügung.

Ein weiteres Tradingsignal am Abend

Die Elliottwaver Software ist eine Ergänzung zur täglichen Analyse auf www.elliottwaver.de. Für den Einstieg in einen Trade wird eine neu entwickelte Checkliste genutzt.

Mit der Checkliste wird die Anzahl der Signale geprüft.

Die Software zeigt rote Bars am Top an, gefolgt von roten Punkten, die Bars wechseln auf grau, der Trendkanal wird gebrochen und das rot gerahmte Rechteck entsteht. Das fünfte Signal - Rechteck ist das Shortsignal. Der Trade ist nach dem Shortsignal nur kurz in die Verlustzone geraten.