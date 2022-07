Die Ticketpreise liegen in den Sommerferien zwischen sieben und 15 Prozent über dem Vor-Corona-Jahr 2019. Das zeigen Daten, die die Berenberg Bank analysiert hat. In den letzten Wochen haben sich die Buchungszahlen, vor allem im Bereich Geschäftsreisen, etwas verschlechtert. Sollte sich dieser leichte Trend zu einem größeren Rückgang ausweiten (50 Prozent der Sommerflüge sind noch nicht gebucht), könnte das Sommergeschäft in Gefahr sein, glauben die Experten um Berenberg-Analyst Conor Dwyer.

Zu früh also für Anleger, um nach schwierigen Jahren für die Luftfahrt jetzt günstig einzusteigen? Die Bank hat nimmt zehn Airline-Aktien ins Visier und findet ein gemischtes Bild. Fünf Mal Kaufen, vier Mal Halten und ein Mal Verkaufen lautet das Urteil für die größten Airline-Aktien in Europa und den USA.