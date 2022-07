Petal Search bietet personalisierte Suche

SHENZHEN, China, 1. Juli 2022 /PRNewswire/ -- Täglich werden über 3,5 Milliarden Suchanfragen (Quelle: Smart Insights) über ein breites Spektrum von Suchthemen gestellt, und bis zu 55 % der Jugendlichen nutzen alternative Suchmethoden wie die Sprachsuche. Suchmaschinen müssen also dynamisch und vielseitig sein. Um die Suchdienste weiter zu personalisieren, geht Petal Search noch einen Schritt weiter, indem es den Nutzern ermöglicht, Informationen zu entdecken, die mit ihrer Suche in Zusammenhang stehen, anstatt nur Antworten zu liefern.

Petal Search bewährt sich erneut und gewinnt die iF Awards 2022 für User Experience

Petal Search hat sich zum Ziel gesetzt, sich selbst immer weiter zu verbessern, um den Nutzern einen besseren Service zu bieten, und gehört in mehr als 18 Ländern und Regionen der Welt zu den Top 3 der Suchmaschinen (Quelle: Statcounter).

Petal Search gewinnt iF Award 2022

In Anerkennung der Bemühungen von Petal Search, eine vernetzte Suchreise zu schaffen, die für jeden einzigartig ist, hat die Suchmaschine kürzlich den iF Award 2022 in der Disziplin User Experience (UX) gewonnen.

Seit seiner Gründung im Jahr 1953 hat sich iF Design zu einem weltweiten Symbol für ausgezeichnetes Design entwickelt. Der jährlich verliehene iF DESIGN AWARD ist derzeit einer der renommiertesten Designpreise weltweit. Als Gewinner dieser Auszeichnung ist Petal Search ständig bestrebt, das Nutzererlebnis zu verbessern, indem es seine Dienste weiterentwickelt, damit jeder den Komfort einer auf ihn zugeschnittenen Suchreise genießen kann.

Heutzutage werden immer mehr Informationen in einzelnen Anwendungen generiert und konsumiert, wodurch getrennte Informationsinseln entstehen. „Niemand ist eine Insel", wie ein Sprichwort sagt, und mit Petal Search ist auch keine App eine Insel. Dieser Erfolg unterstreicht das Engagement von Petal Search, bessere Verbindungen zwischen den Nutzern und den verstreuten Informationsinseln auf ihren Handys herzustellen. Petal Search wird die Nutzer weiterhin auf eine inspirierende Suchreise durch intelligente Empfehlungen und Visualisierungen mitnehmen und ihnen sofort alle gesuchten Informationen liefern.