DÜSSELDORF (dpa-AFX) - 'Handelsblatt' zu Chaos an Flughäfen und bei der Bahn:

Keine Frage: Fluggesellschaften, Flughäfen und Bahn haben beim Neustart nach der schlimmsten Phase der Pandemie versagt. Die Luftfahrt hat mit Blick auf die rasant wachsenden Schuldenberge hektisch zu viel Personal abgebaut. Die Bahn hat zwar in der Pandemie den Verkehr aufrechterhalten und sogar Mitarbeiter eingestellt. Gott sei Dank, möchte man sagen. Sonst wäre das Chaos wohl noch größer. Denn das marode Bahnnetz reicht schon, um ordentlich Chaos auf der Schiene zu produzieren. Wer genauer hinschaut, stellt fest, dass neben dem unbestreitbaren Managementversagen alle Probleme in unserer Verkehrsinfrastruktur eines eint: Wir haben über Jahre nicht ausreichend investiert, wir haben nicht den wahren Preis für unsere Mobilität gezahlt. Jetzt muss investiert werden, und das zu einer Zeit, in der die Materialpreise steigen, die Inflation und die Lohnforderungen auch. Die Folgen lassen sich nicht mehr schönreden. Wer künftig von A nach B reisen will, muss mehr dafür bezahlen, egal, welches Verkehrsmittel er wählt./yyzz/DP/zb