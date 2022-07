FREIBURG (dpa-AFX) - Die "Badische Zeitung" zu Uniper:

"Jetzt gerät Uniper durch das Agieren des Kremls und Gazproms in Bedrängnis und ruft den deutschen Staat um Hilfe. Dem Bund wird nichts anderes übrig bleiben, als Uniper zu stützen. Das Unternehmen selbst ist nicht dafür verantwortlich zu machen, dass sein Gasgeschäft in dieser weltpolitischen Krise zerbröselt. Und es ist wichtig, einen Kaskaden-Effekt zu verhindern: Wenn einer der zentralen Akteure in die Knie gehen sollte, könnten weitere Unternehmen entlang der Wertschöpfungskette folgen - wie Stadtwerke, die Erdgas vom Großhändler Uniper beziehen und an die örtlichen Kunden weiterverkaufen. Es wird für Politik und Wirtschaft nicht nur sehr schwer, bis zum Winter die deutschen Gasspeicher zu füllen. Die Aufgabe, den Gasmarkt insgesamt am Laufen zu halten, steht dem in nichts nach."/yyzz/DP/men