Hongkong begeht 25. Jahrestag der Rückgabe an China

Im Rahmen der Jubiläumsfeier soll auch John Lee vereidigt werden, der die bisherige Hongkonger Regierungschefin Carrie Lam ablösen wird. Chinas Präsident Xi Jinping reiste anlässlich der Feierlichkeiten bereits am Donnerstag zu einem zweitägigen Besuch in das asiatische Finanzzentrum./jpt/DP/stw

HONGKONG (dpa-AFX) - In Hongkong finden am Freitag die Feierlichkeiten zur Rückgabe der ehemaligen britischen Kronkolonie an China vor 25 Jahren statt. Nach der Rückgabe an die Volksrepublik am 1. Juli 1997 wurde Hongkong lange unter dem Grundsatz "Ein Land, zwei Systeme" regiert. Auch bekamen die sieben Millionen Hongkonger seinerzeit die Zusage, bis 2047 ein "hohes Maß an Autonomie" und viele politische Freiheiten genießen zu können. Als Reaktion auf anhaltende Proteste gegen die Regierung führte Peking jedoch vor zwei Jahren ein strenges "Sicherheitsgesetz" in der Finanzmetropole ein und schlug die Demokratiebewegung nieder.

