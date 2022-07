EMX by Big Village, die Nummer eins unter den Premium-SSPs, startet Premium Private Marketplaces (PMPs), zertifiziert von Jounce Media

New York (ots/PRNewswire) - Die von Jounce Media bewerteten und zertifizierten

Premium-PMPs von EMX sorgen für mehr Transparenz und machen es den Käufern

leicht, das hochwertigste Direktinventar in großem Umfang zu aktivieren



EMX by Big Village (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3582569-1&h=513771013&u=

https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3582569-1%26h%3D1786

608696%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fenginemediaexchange.com%252F%26a%3DEMX%2Bby%2BB

ig%2BVillage&a=EMX+by+Big+Village) , ein führendes End-to-End-Unternehmen für

programmatische Technologie, das sich auf die Planung, den Einkauf und die

Messung von CTV- und Omnichannel-Medien konzentriert, kündigt seine

Partnerschaft mit Jounce Media (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3582569-1&h=

3108409879&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3582569

-1%26h%3D2825621023%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fjouncemedia.com%252F%26a%3DJounce%

2BMedia&a=Jounce+Media) ,dem Branchenführer im Bereich der datengesteuerten

Angebotsoptimierung, an, um Premium Certified Private Marketplaces anzubieten.

Da sich Werbetreibende zunehmend auf die Qualität des Inventars und die

Optimierung der Lieferwege (SPO) konzentrieren, machen es die von Jounce Media

zertifizierten Premium-PMPs von EMX den Medienkäufern leicht, leistungsstarkes

Premium-Inventar in großem Umfang zu aktivieren.