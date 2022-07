Wirtschaft BER-Flughafenchefin fürchtet langfristige Probleme im Luftverkehr

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Aletta von Massenbach, Chefin des Hauptstadt-Flughafens BER, sieht noch etliche Probleme auf den Luftverkehr zukommen. "Das System als solches läuft noch nicht überall rund", sagte sie dem Focus.



Es könne "immer wieder punktuell zu Wartezeiten und Ausfällen kommen". Als Passagier müsse man "auch Zeit und Geduld mitbringen". Neben dem akuten Personalmangel in Flughäfen und bei den Airlines sei aber auch Energie ein wichtiges Thema: "Fliegen wird wohl nie mehr so billig, wie wir es kannten. Das hat auch mit den Entscheidungen der Europäischen Union zu tun rund um den Green Deal", so von Massenbach weiter.