Dr. Reuter Investor Relations zu Fandifi Technologies – Spannende Pläne für 2022 - Interview mit David Vinokurov

(Foto) David Vinokurov, CEO, President & Director, Fandifi Technologies

Das Video-Interview kann hier im Original eingesehen werden:

https://www.youtube.com/watch?v=QkUSFtml8dg

Fandifi hat im Januar 2022 die modulare P2P Sportwetten-Plattform Fandom E-Sports gestartet. Was macht diese Plattform so attraktiv?

David Vinokurov: Die Plattform ist attraktiv, weil sie die dynamischen Über-Unter-Angebotswetten demonstriert, die das System selbst generieren kann. Es ist wirklich eine sehr hochrangige Demonstrationsplattform für unsere Technologie. Wir sind der Meinung, dass die größte Chance im Engagement der alle Altersgruppen umfassenden Fans liegt, da wir astronomische Kundenakquisitionskosten auf der Wettseite sehen. Unsere These ist, ein sehr großes Publikum auf der All-Age-Plattform zu versammeln, und wenn die Leute volljährig sind und sich in einem Land befinden, in dem wir eine Lizenz haben oder in dem einer unserer Partner eine Lizenz haben wird, dann können sie zu uns kommen und unsere Spiele nutzen. Aber die größere Chance, die wir von potenziellen Partnern erhalten haben, besteht darin, dass unsere Prognosemaschine für das altersunabhängige Publikum für die verschiedenen Inhaltsbereiche viel einfacher zu vermarkten ist und deutlich geringere Kundenakquisitionskosten mit sich bringt, so dass wir dorthin gehen müssen, wo die niedrig hängenden Früchte zu finden sind. Aber wie gesagt, wenn jemand zu uns möchte und auf unserer Website Wetten platzieren will, nehmen wir das gerne an. Die Seite ist seit Januar 2022 in Betrieb. Wir sind gerade dabei, ein ganzheitliches Konzept für Spielefans zu entwickeln.

Wie ist Fandifi finanziell aufgestellt?

David Vinokurov: Wir sind gerade dabei, unsere Jahresbilanz zu erstellen. Wir haben das Kapital im April 2021 erhöht. Diese Kapitalerhöhung erfolgte zu 24 kanadischen Cents. Unsere Verbrennungsraten liegen bei 220 000 pro Monat. Wir sind gut gerüstet, um unsere Beta-Phasen mit Partnern zu durchlaufen, die uns das entsprechende Format und die Arten von Organisationen bekannt geben, mit denen wir zusammenarbeiten. Hier sind ihre bedeutenden Nutzerbestände, die einen gewissen Wert für unsere Aktionäre schaffen. Im Moment liegt unsere Marktkapitalisierung bei etwa 15 Millionen kanadischen Dollar. Meiner Meinung nach ist das extrem unterbewertet, und ich denke, dass wir anfangen werden, diese Katalysatoren zu nutzen. Die Zuhörer und Zuschauer werden sehen, dass es eine enorme Chance gibt, Aktionär zu werden und dass dem Unternehmen große Dinge bevorstehen. Wir werden kein Kapital beschaffen, wir werden einfach arbeiten, wir werden unsere Köpfe unten halten und wir freuen uns darauf, das umzusetzen.