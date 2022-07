Israel ehrt Pfizer-Chef Albert Bourla mit dem "jüdischen Nobel"-Preis

Jerusalem (ots/PRNewswire) - Bourla spendet seinen Genesis-Preis in Höhe von 1

Million Dollar für den Bau des Holocaust-Museums von Griechenland in

Thessaloniki, das an die von den Nazis ausgelöschten griechisch-jüdischen

Gemeinden erinnern soll



Heute überreichte der israelische Staatspräsident Isaac Herzog den Genesis-Preis

an Dr. Albert Bourla bei einer Zeremonie in Israels Hauptstadt Jerusalem.