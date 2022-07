Alpha Lithium schließt Bohrungen in Tolillar ab und beginnt mit Exploration auf Hombre Muerto

VANCOUVER, British Columbia, 28. Juni 2022 -- Alpha Lithium Corporation (TSX.V: ALLI) (OTC: APHLF) (WKN: A3CUW1) ("Alpha" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/alpha-lithium-c ...) freut sich, ein operatives Update zu seinen Projekten Salar del Hombre Muerto und Tolillar Salar im argentinischen Lithiumdreieck zu geben. Alpha beginnt auf seinem zu 100 % unternehmenseigenen, 5.000 Hektar großen Grundstück in Hombre Muerto mit einer vertikalen elektrischen Sondierung ("VES"), um das bevorstehende Bohrprogramm des Unternehmens zu ergänzen und zu steuern. Das Unternehmen freut sich, in Tolillar ein Update über die VES, die Bohrungen und die geplante Fertigstellung eines ersten Ressourcenberichts gemäß NI 43-101 bekannt zu geben.

Das Unternehmen verfügt derzeit über liquide Mittel in Höhe von 44 Mio. $ und ist somit für die Fortsetzung seiner Bohr- und Explorationsaktivitäten bestens gerüstet.

Salar del Hombre Muerto:

Im Salar del Hombre Muerto plant Alpha den Erwerb von weiteren 45 VES-Punkten. Diese 45 Punkte werden auf den 5.000 Hektar des Unternehmens erworben und sollen ein solides Verständnis dafür liefern, wohin die kommenden Bohrungen zu richten sind.

Der Salar del Hombre Muerto beherbergt den ältesten und - seit mehr als zwei Jahrzehnten - einzigen Hersteller von Lithiumchemikalien in Argentinien, die in den USA ansässige Livent Corporation. Vor kurzem hat POSCO, eines der größten Chemieunternehmen der Welt, mehr als 10.000 Hektar in Hombre Muerto erworben, von denen ein Großteil an die Liegenschaften von Alpha im selben Salar angrenzt und mit ihnen verbunden ist. Anfang dieses Jahres kündigte POSCO nach einem Treffen mit lokalen Regierungsvertretern Pläne an, weitere 4 Mrd. USD für seine 10.000 Hektar in Hombre Muerto auszugeben, was seine Absicht unterstreicht, die steigende Nachfrage nach Lithium zu bedienen.