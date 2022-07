Cor Coe, P.Geo., CEO und Director von Sitka kommentierte: „Seit Beginn des diesjährigen Diamantbohrprogramms auf RC Gold haben unsere Bohrungen weiterhin bemerkenswerte Ergebnisse geliefert, die die Kontinuität der goldhaltigen Mineralisierung in unserer neu entdeckten Zone Blackjack belegen. Wir wollen in diesem Jahr genügend Daten für eine erste Ressourcenschätzung sammeln.“

Abbildung 1: Das geplante Bohrraster entlang der Blackjack-Entdeckung erstreckt sich über einen Kilometer von Osten nach Westen und ist rund 400 Meter breit.



Abbildung 2: Sitka ist gleich nach Victoria Gold einer der größten Lizenzhalter im Tombstone Gold Gürtel. Die Blackjack Entdeckung ist nur ein winziger Teil des 376 km² großen Gebiets.

Der Tombstone-Goldgürtel im Gebiet von Dawson bis Mayo in Yukon beherbergt inzwischen mehrere bedeutende Goldlagerstätten, die typischerweise über große Tonnagen für den industriellen Gold-Tagebau verfügen: Nur wenige Kilometer von Blackjack entfernt baut Victoria Gold derzeit die Goldlagerstätte Eagle ab, die vor dem Abbau über gemessene und angezeigte Ressourcen von 214 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,63 g/t Gold (Au) bei einem Cutoff-Gehalt von 0,15 g/t (4,397 Millionen Unzen verfügte. Die regionale Karte des RC-Goldprojekts (Abbildung 2) zeigt die Nähe und die Goldvorkommen der Mitbewerber in diesem Gebiet sowie Sitkas beherrschende Landposition. Das RC-Goldprojekt besteht aus einem 376 Quadratkilometer großen, zusammenhängenden Landpaket, das sich in den neu erschlossenen Bezirken Clear Creek, Big Creek und Sprague Creek im Herzen des Tombstone-Goldgürtels in Yukon befindet. Es ist das größte konsolidierte Landpaket, das strategisch auf halbem Weg zwischen der Eagle Gold Mine von Victoria Gold - Yukons neuester Goldmine, die im Sommer 2020 die kommerzielle Produktion erreichte - und der Brewery Creek Goldmine von Sabre Gold Mine liegt. Sitka Gold verfügt über eine Fülle historischer und aktueller Daten von diesen Grundstücken aus den Arbeiten der letzten 40 Jahre. Jüngste Explorationsarbeiten und die Zusammenstellung historischer Daten haben mehrere mineralisierte Zonen definiert, die sowohl auf Goldlagerstätten mit großen Tonnagen im Zusammenhang mit Intrusionen als auch auf hochgradige Goldlagerstätten mit Adern und Brekzien abzielen. Das Goldprojekt RC hat auch eine gemeinsame Grenze mit dem Grundstück Clear Creek von Victoria Gold im Westen und dem Grundstück Florin Gold von Florin Resources im Norden.

Fazit: Die drei Bohrgeräte senden ein Statement der Zuversicht. Sitka drückt auf’s Tempo und wird den Markt in den Sommermonaten mit laufenden Bohrnachrichten füttern. Sollten sich die exzellenten Ergebnisse aus den zurückliegenden Bohrungen 21 bis 25 fortsetzen, werden die Investoren beginnen, ihr eigenes Modell der Blackjack Zone zu entwickeln. Gute Ergebnisse vorausgesetzt wird die Frage ab einem gewissen Punkt nur noch sein: Wie groß kann Blackjack werden und wie schnell? Kann Sitka die Erfolgsgeschichte der Nachbarn Victoria Gold und Banyan Gold wiederholen – oder diese gar überflügeln? Noch scheinen die wenigsten Investoren in diese Richtung zu denken – sonst läge die aktuelle Bewertung von Sitka nicht bei 15 Mio. CAD (einschließlich Cash). Das mag aus Sicht des Managements frustrierend sein, bietet aber für wachsame Investoren auch eine riesige Chance. (Mit der angesichts des frühen Stadiums der Gesellschaft und ihrer Projekte natürlich aber auch ein hohes Risiko einhergeht.)

