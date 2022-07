First Tin Plc gibt Ergebnisse der Jahreshauptversammlung bekannt

First Tin hat sich zum Ziel gesetzt, innerhalb von drei Jahren zwei Zinnminen unter Anwendung der besten Umweltstandards in Betrieb zu nehmen, um die derzeitige globale saubere Energie- und Technologierevolution durch eine gesicherte Versorgung zu unterstützen.

Zinn ist ein kritisches Metall, das für die Pläne zur Dekarbonisierung und Elektrifizierung der Welt von entscheidender Bedeutung ist, jedoch ist das Angebot in Europa sehr gering. Man erwartet, dass die steigende Nachfrage zusammen mit der Knappheit dazu führt, dass Zinn in absehbarer Zukunft ein anhaltendes Marktdefizit aufweist. Das Projektrisiko des Unternehmens wurde durch umfangreiche Arbeiten erheblich reduziert.

First Tin ist ein ethisches, zuverlässiges und nachhaltiges Zinnproduktionsunternehmen, das von einem Team renommierter Zinnspezialisten geleitet wird. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, ein Zinnlieferant in konfliktfreien Ländern mit geringem politischem Risiko zu werden, indem es schnell hochwertige Zinnvorkommen mit geringen Investitionskosten in Deutschland und Australien entwickelt.

First Tin, ("First Tin" oder "das Unternehmen") ein Zinnentwicklungsunternehmen mit fortgeschrittenen Projekten mit geringen Investitionskosten in Deutschland und Australien meldet, dass alle auf der Jahreshauptversammlung des Unternehmens vorgeschlagenen Beschlüsse ordnungsgemäß gestern Nachmittag angenommen wurden.

