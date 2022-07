Yumy Candy schließt mit Active Marketing Group eine Vereinbarung für die Expansion in die Vereinigten Staaten ab

VANCOUVER, BC, 1. Juli 2022, The Yumy Candy Company Inc., (CSE: TYUM) („Yumy“ oder das „Unternehmen“), Kanadas erster börsennotierter Hersteller von zuckerarmen pflanzlichen Süßwaren, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit der Active Marketing Group (AMG), einer etablierten Vertriebs- und Marketingagentur mit über 30 Jahren Erfahrung und wertvollen Beziehungen zu Einzelhandelskäufern in den Vereinigten Staaten von Amerika, eine Vereinbarung abgeschlossen hat. AMG arbeitet mit einigen der größten Einzelhandelsketten Amerikas zusammen, wie z.B. Walmart Inc., Walgreen Company, Target Corporation, Costco Wholesale Corporation, CVS Pharmacy, 7-Eleven Inc., Kroger und Amazon.com sowie viele andere große Einzelhandelsunternehmen.

AMG besteht aus Branchenexperten mit spezifischer Erfahrung im Bereich für Konsumgüter (CPG), die zuvor große Unternehmen betrieben und geleitet haben, die heute Schlüsselpositionen im Snack- und Süßwarenbereich einnehmen. Die Gruppe arbeitet seit über 11 Jahren mit The Hershey Company zusammen und hat im Rahmen dieser Zusammenarbeit Kontakt zu geschätzten Einkäufern und Industriekontakten, die in direktem Zusammenhang mit den gewünschten Vertriebskanälen von Yumy stehen. AMG ist sehr wählerisch bei den Marken, die die Agentur vertritt, da sie nachweislich ein exponentielles Wachstum für ihre Partnerunternehmen und den Aufbau von Marken in neuen Gebieten erreicht hat. Yumys nachgewiesene Erfolgsbilanz in Kanada hat es dem Unternehmen ermöglicht, eine Partnerschaft mit einer der führenden Vertriebsgruppen Amerikas einzugehen.

Durch den Abschluss der Vereinbarung werden die Active Marketing Group und Yumy Candy bei der Expansion von Yumy in die Vereinigten Staaten zusammenarbeiten. AGM wird die Marke Yumy in ihr Portfolio ausgewählter Marken aufnehmen und im Namen des Unternehmens die direkte Ansprache von Käufern übernehmen. „Wir freuen uns sehr über diese Partnerschaft, da unser Ziel, in die USA zu expandieren, nun endlich in Erfüllung geht. Da Active Marketing über etablierte Partnerschaften mit allen wichtigen Akteuren sowohl im stationären Handel als auch im E-Commerce verfügt, wird die Agentur in der Lage sein, unseren Wachstumsplan immens zu beschleunigen, und das in viel kürzerer Zeit“, erklärt Erica Williams, Chief Executive Officer von The Yumy Candy Company. „Mit der Verpflichtung eines etablierten und gut vernetzten Vermittlers, der seit über 30 Jahren in der Branche tätig ist, können wir darauf vertrauen, dass unser Produkt und unsere Marke in die richtigen Hände gelangen.“