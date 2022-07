WIRmachenDRUCK.de expandiert international und erweitert sein Netzwerk für zusätzliche Druckpartner und Druckereien (FOTO)

Backnang (ots) - Eine der beliebtesten Online-Druckereien, WIRmachenDRUCK.de aus

Die langjährige Zusammenarbeit mit einer Vielzahl an vertrauensvollenDruckpartnern bestätigt die tägliche Win-Win-Situation auf beiden Seiten.Möglichkeiten für Synergien bieten sich unter anderem für Produzenten vonBroschüren, Katalogen, Büchern und weiteren bestehenden - aber auch spannendenneuen - Druckprodukten. Insofern haben Druckereien aus den BereichenOffsetdruck, Digitaldruck, Large Format (LFP) und Merchandising die Möglichkeit,sich als Druckpartner zu bewerben.Geschäftsführer Johannes Voetter sagt hierzu: "Wir wollen diekundenzentrierteste Onlinedruckerei Europas werden und beabsichtigen, unserstetig wachsendes Sortiment mit schon heute über 40.000 Produkten (in über fünfMillionen Variationen) nochmals deutlich zu erweitern."Johannes Voetter weiter: "Der Ausbau unseres Produktionsnetzwerkes mit weiteren,innovativen, zuverlässigen und professionellen Produktionspartnern ist daherTeil unserer Wachstumsstrategie. Unseren Partnern bieten wir Zugriff aufweltweite Rohstoffkontingente, exklusive Partnerkonditionen undhochautomatisierte Workflows.""Mit dem Zugang zum Onlinedruck eröffnen sich für unsere Partner völlig neueMöglichkeiten, um das regionale Kundengeschäft mit dem großen Potential desOnlinedrucks zu kombinieren ", so Voetter abschließend. Motivierte Druckereienkönnen sich unkompliziert und unverbindlich per Mail untermailto:druckpartner@wir-machen-druck.de bewerben.Über WIRmachenDRUCKVor knapp 15 Jahren gegründet und seit 2016 Teil des Weltmarktführers "Cimpress"gehört WIRmachenDRUCK (https://wir-machen-druck.de) heute zu den führendenUnternehmen der Branche. Als mehrfach ausgezeichneter Testsieger mit weit über500.000 Geschäfts- und Privatkunden aus 17 europäischen Ländern und einem extremgroßen Produktsortiment ist die Online-Druckerei weiterhin auf Wachstumskurs.Pressekontakt:Uli GeyerHead of Public RelationsTel.: +49 (0) 711 | 995 982 - 39 (Marketing)Tel.: +49 (0) 711 | 508 711 - 56 (Durchwahl)mailto:u.geyer@wir-machen-druck.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/149953/5262231OTS: WIRmachenDRUCK GmbH