UBM verkauft Projekt- und Baumanagement-Tochter Alba an führendes internationales Bauberatungsunternehmen Currie & Brown

Wien (ots) - Die UBM Development verkauft ihre deutsche Projekt- und

Baumanagement-Tochter, alba Bau | Projekt Management GmbH, an das führende

internationale Bauberatungsunternehmen Currie & Brown. Currie & Brown ist ein

weltweit führendes Unternehmen im Bereich Asset Management und Bauberatung mit

2.100 Mitarbeitern weltweit. Mit dieser Akquisition erweitert Currie & Brown

seine Präsenz in Kontinentaleuropa und wird damit seine branchenführende

Sektor-Expertise in den wichtigen Bereichen des Projekt- und Kostenmanagements

anbieten können.



Die Alba generiert knapp 90 % ihres Geschäfts mit Dritten und ihre Tätigkeit

stellt nicht den neuen strategischen Fokus der UBM dar. Mit 75 Mitarbeitern hat

die Alba aber einen Anteil von 20 % an der Gesamt-Mitarbeiterzahl der UBM.