Wien (APA-ots) - Mit einer hochkarätigen Diskussionsrunde hat das neue, grüne Corporate Startup der Salzburg AG seinen Auftakt in Wien gefeiert. one2zero hat dazu in den Wiener Augarten geladen und die erste, eigene Publikation "Zero Emission Index Österreich" präsentiert. Neben den Diskutant:innen wie Klimaforscher Daniel Huppmann, Brutkasten-Gründer Dejan Jovicevic oder Jungunternehmerin Anna Pölzl waren auch beide one2zero-Geschäftsführer Peter Hochleitner und Tobias Wiener anwesend.

Klimaneutralität wird in österreichischen Unternehmen immer mehr zum Erfolgsfaktor. Das Erreichen der Klimaziele setzt aber vor allem eines voraus: eine grundlegende Umstellung von globalen Energie- und Wirtschaftssystemen. Ob die heimische Wirtschaft für diesen Wandel schon bereit ist und wie sich der aktuelle Status der nationalen Unternehmenslandschaft zum Thema gestaltet, bildet das Green Energy-Unternehmen one2zero, Tochtergesellschaft des

Energieversorgers Salzburg AG, in der Publikation "Zero Emission Index Österreich" ab.



Um diese Inhalte intensiv zu diskutieren, lud das junge Corporate Startup der Salzburg AG am Donnerstagabend mehr als 100 Gäste zum Kick-Off in den Wiener Augarten ein. Gekommen waren neben den beiden one2zero Geschäftsführern Peter Hochleitner und Tobias Wiener auch Politikberater Thomas Hofer, Franz Haigl (Leitbetriebe Austria), Henning Eßkuchen (Erste Group), Christian Plas (Denkstatt), Gerlinde Layr-Gizycki (Inamera) sowie Verantwortliche von

Partner:innen-Startups wie Thomas Nemetz (Ocean Maps), Manuel Dorfer (solbytech) und viele andere. Am Podium tauschten sich Klimaexperte Daniel Huppmann (iiasa), Jungunternehmerin Anna Pölzl (nista.io), Investor Florian Haslauer (e.venture consulting), Dejan Jovicevic (Brutkasten) sowie Nachhaltigkeitsexpertin Elisabeth Müller (Social & Green Marketing Agentur sgreening) über die grüne Zukunft Österreichs aus.



Zwtl.: Es braucht Mut und Verständnis für Nachhaltigkeit

Im Mittelpunkt der Diskussion stand die Frage, was in Österreich in den nächsten drei Jahren passieren muss, um Klimaneutralität zu erreichen. In diesem Rahmen erwähnte Klimaforscher Daniel Huppmann die Bedeutung von Szenarioanalysen, die der breiten Bevölkerung besser verständlich gemacht werden müssen, um notwendige Prozesse in Gesellschaft und Wirtschaft anstoßen zu können. Auch Elisabeth Müller sprach sich für die Bedeutung von Bewusstseinsbildung in der Bevölkerung aus und der diesbezüglichen Verantwortung von Marketing- und Kommunikationsverantwortlichen. "Nachhaltigkeit muss dabei auch mit einer echten Messbarkeit von Impact kombiniert werden", ergänzt die Nachhaltigkeitsexpertin. Große Herausforderungen für die Bewegung hin zu Klimaneutralität werden unter anderem in fehlender Struktur bzw. ausbleibenden klaren Rahmenwerken für Nachhaltigkeit, aber auch in langwierigen Genehmigungsverfahren für neue Technologien verortet. Eine Kooperation unter Politik, Gesellschaft und