LBS Ost mit neuem Führungsduo / Jens Riemer rückt zum 1. Juli in den Vorstand auf (FOTO)

Potsdam (ots) - Jens Riemer ist seit dem 1. Juli neues Mitglied im Vorstand der

LBS Ostdeutsche Landesbausparkasse AG. Er folgt in dieser Funktion auf Winfried

Ebert, der nach über 30-jähriger Tätigkeit für die Bausparkasse in den Ruhestand

verabschiedet wurde.



Mit der Berufung von Jens Riemer setzt die LBS auf Erfahrung und Kontinuität.

Der 54-Jährige arbeitete als Generalbevollmächtigter eng mit dem Vorstand

zusammen. Als designierter Nachfolger von Winfried Ebert wurde er dabei vom

Vorsitzenden Michael Wegner (43) in alle für die Zukunft der Bausparkasse

wesentlichen Entscheidungsprozesse eingebunden.