30.06.2022 - Die bisher beeindruckende Stabilität der Wirtschaft auf der anderen Seite des Atlantiks hat wesentlich dazu beigetragen, dass die Zentralbanken bereit sind, ihren Kurs zur Bekämpfung der Inflation zu verschärfen. Wenn die üblichen "selbststabilisierenden Kräfte" - z. B. eine Konsumminderung durch steigende Preise - ausbleiben, sehen sich die Federal Reserve (Fed) und die Europäische Zentralbank (EZB) erst recht gezwungen, ihre Zinserhöhungen vorzuziehen. Doch genau in dem Moment, in dem diese neue Entscheidung verkündet wird, gibt es Anzeichen für eine Konjunkturabschwächung. Die hinter den Erwartungen zurückgebliebenen Ergebnisse des Einkaufsmanagerindex (PMI) für Juni sowohl in den USA als auch im Euroraum sowie eine weniger besorgniserregende zweite Schätzung der Inflationsprognosen der US-Verbraucher in der Michigan-Umfrage für Juni haben eine - seltene - Abwärtskorrektur der Markterwartungen für den Fed-Fonds-Verlauf ausgelöst. Da die Covid-Krise in China vorerst nicht wieder aufflammt, kann die Weltwirtschaft eine weitere Gefahrenquelle des angebotsseitigen Inflationsdrucks über die Industriegüterpreise vermeiden. Die Ölpreise haben sich schließlich beruhigt.

Zentralbanken stehen vor einer schmerzhaften Etappe

Bei der Überprüfung unserer Prognosen zur Jahresmitte gehen wir von einer schmerzhaften, aber überschaubaren Etappe aus. Wir erwarten ein geringeres BIP-Wachstum in den USA und im Euroraum als die Zentralbanken. Genau aus diesem Grund glauben wir, dass sie die Geldpolitik nicht so stark straffen werden, wie sie es kommunizieren. Das könnte den Märkten zum Jahreswechsel eine gewisse Erleichterung verschaffen. Dennoch müssen wir ein alternatives Szenario der "anhaltenden Inflation" im Auge behalten, das zu mehr geldpolitischen Maßnahmen zwingen würde. Wir glauben nicht, dass es auf der anderen Seite des Atlantiks die gleiche Form annehmen könnte. In den USA könnte es schwierig sein, die Inflation zu zügeln, weil das Lohnwachstum zu stark bleibt. Die Inflationsentwicklung würde dann hauptsächlich von der "Kerninflation" ausgehen, was die Aufgabe der Fed einfach, aber auch schmerzhaft machen würde. In Europa ist ein weiterer exogener Schock wie ein weiterer starker Anstieg der Gaspreise - die bereits in der vergangenen Woche als Reaktion auf die russischen Liefermaßnahmen gestiegen sind - ein naheliegenderer Kandidat. Die EZB würde wahrscheinlich weiterhin moderate Zinserhöhungen vornehmen, um die Inflationserwartungen zu stabilisieren. Wir würden gewisse Spannungen zwischen den Regierungen und der Zentralbank erwarten, während die Wahrscheinlichkeit, dass sie gezwungen wäre, ein "Anti-Fragmentierungs"-Instrument einzusetzen, hoch wäre - obwohl die Fähigkeit der Regierungen, selbst leichte Auflagen zu erfüllen, geringer wäre.