Die Aktie des international agierenden französischen Herstellers von Industriegasen für diverse Branchen, wie beispielsweise Pharma, Medizin, Metallverarbeitung, Automobil uvm., Air Liquide- (ISIN: FR0000120073) befindet sich seit ihrem Hoch vom 6.6.22 bei 151,12 Euro stark unter Druck. Innerhalb des vergangenen Monats hat die Aktie, die bei der Erstellung dieses Beitrages bei 128,82 Euro notierte, 15 Prozent ihres Wertes verloren.

In den aktuellsten Expertenanalysen wird die Air Liquide-Aktie auch im Falle einer möglichen Gasrationierung mit Kurzielen von bis zu 185 Euro (JP Morgan Chase) zum Kauf empfohlen. Kann sich die Aktie in den nächsten Wochen auf dem Weg zu den hoch gesteckten Kurszielen zumindest wieder auf 140 Euro erholen, wo sie zuletzt am 10.6.22 notierte, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge abwerfen.