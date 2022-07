Privatbank DONNER & REUSCHEL startet in Baden-Württemberg

Hamburg/München (ots) - Das vielfach ausgezeichnete Bankhaus DONNER & REUSCHEL

ist ab sofort auch in Stuttgart vertreten. Unter Leitung von Thomas Nerlinger,

Leiter Private Banking Süd, setzt die Privatbank ihre Wachstumsstrategie fort

und baut nun auch in Baden-Württemberg auf Nähe, qualifizierte Beratung und den

persönlichen Kontakt zu ihren Kunden. Für das Team konnten aus der Region sehr

erfahrene und langjährig verwurzelte Berater gewonnen werden, die sich durch

eine hohe Kundenorientierung und Professionalität auszeichnen.



Bis Ende des Jahres operiert das Team aus den Räumen der "Collection" in der

Königstraße 27 heraus. Anfang 2023 zieht die Bank-Dependance dann mit fest

gemieteten Räumen beim exklusiven Workspace-Anbieter Satellite Office ein - an

der Königstraße 35. Wie bereits in Düsseldorf will das Bankhaus auch in

Stuttgart die perfekte Kombination aus exklusiven Büroräumen mit hervorragender

Infrastruktur für sich nutzen. Moderne Büros, großzügige Empfangsräume und

diskrete Besprechungsmöglichkeiten bilden den idealen Rahmen für das Stuttgarter

Team.