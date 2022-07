Seite 2 ► Seite 1 von 2

Nürnberg (ots) - Eine aktuelle immowelt Analyse der Angebotsmieten von Wohnungenmit und ohne Balkon in 14 deutschen Großstädten zeigt:- Umkämpfte Wohnungsmärkte: Je höher die Mieten, desto geringer in der Tendenzder Aufpreis für einen Balkon- München: 80 Quadratmeter ohne Balkon kosten bereits 1.350 Euro - mit Balkonsind es nur 10 Euro mehr- Hochpreisige Städte Hamburg und Düsseldorf: kein Aufpreis für Objekte mitBalkon- 40 Euro mehr Miete mit Balkon in Dortmund (580 Euro); 20 Euro mehr in Hannover(720 Euro), Essen (630 Euro), Leipzig (580 Euro) und Dresden (570 Euro)- Balkon-Anteil am Angebot: zwischen 47 Prozent in Essen und 71 Prozent inBerlin- Balkon fließt mit bis zu 50 Prozent in Wohnfläche ein: Bei gleicherGesamtgröße haben Wohnungen mit Balkon weniger InnenflächeIn vielen Großstädten ist der Wohnungsmarkt so umkämpft, dass Mieter kaum nochwählerisch sein können. Auch Objekte ohne Balkon können vielerorts sohochpreisig vermietet werden, dass die Preisaufschläge für ein eigentlichbegehrtes Merkmal wie einen Balkon sehr gering ausfallen. In München, derteuersten Stadt Deutschlands, wird eine exemplarische 80-Quadratmeter-Wohnungohne Balkon für 1.350 Euro Miete angeboten - das ist nur 10 Euro weniger alseine Wohnung mit gleicher Fläche mit Balkon. Das ist das Ergebnis einer Analysevon immowelt, in der die Angebotsmieten bei Neuvermietung von Bestandswohnungen(Baujahr zwischen 1945 und 2018) mit und ohne Balkon verglichen wurden.Kein Aufpreis für Balkone in Düsseldorf und HamburgIn Düsseldorf und Hamburg ist das Mietniveau ebenfalls sehr hoch. Auch ohneBalkon werden beispielhafte 80 Quadratmeter bereits für 910 Euro angeboten.Einen messbaren Aufschlag für Objekte mit Balkon gibt es dafür weder in derHauptstadt Nordrhein-Westfalens noch in der Hansestadt.Grundsätzlich gilt: Je höher das Preisniveau in einer Stadt, desto geringerfällt tendenziell der Aufschlag für einen Balkon aus. In günstigeren Städtenhingegen fällt der Aufpreis deutlicher aus. In Dortmund wird eine80-Quadratmeter-Mietwohnung mit Balkon für 580 Euro angeboten - 40 Euro mehr alsohne Balkon. 20 Euro mehr im Monat müssen Mieter in Essen (630 Euro), Leipzig(580 Euro) und Dresden (570 Euro) bezahlen, sofern sie einen Balkon wünschen.Ist das Mietniveau in einer Stadt geringer, haben viele Suchende noch etwas Luftnach oben in ihrem Budget. Um einen Balkon an der Wohnung zu haben, sind vielebereit, monatlich etwas mehr Miete zu zahlen. In hochpreisigen Städten suchenviele Mieter bereits am oberen Ende ihres Budgets. Eine höhere Miete wegen einesBalkons können oder wollen sich viele nicht mehr leisten.