"Success in Berlin" mit dem Revival der Schallplatte / BürgschaftsBank Berlin und TV Berlin stellen neues Vinyl-Presswerk vor (FOTO)

Berlin (ots) - Die Schallplatte hat wieder Zukunft. So viel Zukunft, dass zwei

Existenzgründer in Berlin sogar ein neues Presswerk bauen und eine Investition

in siebenstelliger Höhe tätigen. Mit dem Unternehmen OBJECTS Manufacturing

Oberspree GmbH wollen sie die schwarzen Scheiben so "grün" und nachhaltig wie

möglich produzieren. Die BürgschaftsBank Berlin unterstützt sie dabei und stellt

das Projekt in der Serie "Success in Berlin" auf TV Berlin vor: Samstag, 2. Juli

2022, 21:40 Uhr. Anschließend wird der Beitrag mehrmals wiederholt und auch im

YouTube-Kanal "Success in Berlin" zu sehen sein.



Daniel Plasch und sein Partner Jeremy Guillot sind Hobbymusiker und betreiben

kleine Labels. Sie ärgerten sich zunehmend über die Schallplattenproduzenten.

Aus den wenigen Wochen, die das Pressen früher dauerte, wurden viele Monate. In

der Szene hieß es immer öfter: Eigentlich müsste man Produktionskapazitäten für

kleine Labels schaffen. Da reifte der Plan: "Wir wollen schneller sein, indem

wir alles in-house machen!" Das Netzwerk in der Szene hatten sie ohnehin, das

unternehmerische Know-how holten sie sich von Fachleuten und Kreditsicherheiten

von der BürgschaftsBank Berlin (BBB). So gründeten sie die OBJECTS Manufacturing

Oberspree GmbH in Berlin-Oberschöneweide.