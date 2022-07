Die Analysten von Fundamental Research haben die kanadische Lithiumgesellschaft Ion Energy (WKN A2QCU0 / TSXV ION) unter die Lupe genommen und kommen zu dem Schluss, dass der faire Wert der Aktie bei 1,18 CAD liegt. Vom aktuellen Kurs von 0,19 CAD aus entspricht das einem Potenzial von rund 521%! Entsprechend lautet die Empfehlung der Experten „kaufen“. Sie weisen aber auch auf das hohe Risiko hin, das bei Junior-Explorern wie Ion Energy besteht.

Zur Begründung für die positive Einschätzung führt Fundamental Research an, dass Ion Energy jüngst Oberflächenproben von seinem Lithiumsoleprojekt Urgakh Naran in der Mongolei vorlegte, die mit 918 Milligramm pro Liter den höchsten Lithiumgehalt aufgewiesen hätten, der je in der Mongolei in einer solchen Probe nachgewiesen worden sei. Die Ergebnisse eines vor Kurzem fertiggestellten Bohrprogramms mit 72 Bohrlöchern würden dann bald weitere Einsichten in das Potenzial des Projekts in der Tiefe liefern, so die Analysten weiter.