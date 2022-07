Deutsche Verbraucher wollen plastikfrei einkaufen

Hamburg (ots) - Eine breite Mehrheit der Konsumenten möchte den Verbrauch von

Plastikverpackungen reduzieren. Mehr als acht von zehn Deutschen (81%) geben an,

dass sie Produkte bevorzugen, die mit so wenig Kunststoffverpackung wie möglich

auskommen. Das fand eine Umfrage des Markt- und Meinungsforschungsinstituts

Ipsos in Zusammenarbeit mit der Umweltinitiative "Plastic Free July" heraus, die

sich für eine Welt ohne Plastikmüll einsetzt. Während des Aktionsmonats

Plastikfreier Juli werden die Teilnehmenden dazu aufgerufen, einen ganzen Monat

lang bewusst auf die Nutzung von Einweg-Kunststoffen zu verzichten und mit

nützlichen Tipps versorgt, wie sie Plastik im Alltag vermeiden können.



In allen 28 befragten Ländern spricht sich eine klare Mehrheit der Befragten für

Produkte aus, die möglichst wenig Plastikmüll verursachen. Bei chinesischen

Verbrauchern (92%) ist der Wunsch nach plastikfreien Verpackungen aktuell

besonders groß, in Japan (56%) und den USA (71%) ist die Zustimmung am

geringsten.





Hersteller und Einzelhändler beim Plastiksparen in der VerantwortungDie Verantwortung, Plastikmüll zu vermeiden, sehen 85 Prozent der deutschenVerbraucher in erster Linie bei den Herstellern und Einzelhändlern, die ihrerMeinung nach für die Reduzierung, Wiederverwendung und das Recycling vonKunststoffverpackungen verantwortlich sein sollten. Aber auch in allen anderenLändern sehen das die meisten Konsumenten so, am größten ist die Einigkeit indieser Frage in China, Großbritannien, Brasilien und Mexiko (je 90%).Deutsche stehen hinter EU-Verbot von Einweg-PlastikIn der Europäischen Union sind viele Einweg-Kunststoffprodukte seit letztem Jahrohnehin verboten. Ein Großteil der Deutschen steht hinter dieser Maßnahme. Fastdrei Viertel (73%) aller Bundesbürger sind der Meinung, dass Einweg-Kunststoffeverboten sein sollten. Zum Vergleich: in den USA befürwortet nur knapp dieHälfte (55%) der Befragten ein Einwegplastikverbot, in Japan sogar nur 37Prozent.Entsprechend halten es auch 86 Prozent aller Deutschen für notwendig, eineninternational verbindlichen Vertrag zur Bekämpfung der Plastikverschmutzung zuhaben. Weltweit stimmen dem sogar 88 Prozent der Befragten zu.MethodeDie Ergebnisse stammen aus der Ipsos Global Advisor-Studie "Attitudes TowardsSingle-Use Plastics". Bei der Umfrage wurden zwischen dem 20. August und dem 3.September 2021 20.513 Personen aus 28 Ländern über das Ipsos Online Panel-Systeminterviewt. In Kanada, Malaysia, Südafrika, der Türkei und den USA waren dieBefragten zwischen 18 und 74 Jahren und in den restlichen Ländern zwischen 16und 74 Jahren alt.In Australien, Belgien, Brasilien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien,Italien, Japan, Kanada, Mexiko, Schweden, Spanien und den USA umfasste dieStichprobe etwa 1.000 Personen. In Argentinien, Chile, Indien, Kolumbien,Malaysia, den Niederlanden, Peru, Polen, Russland, Saudi-Arabien, Südafrika,Südkorea, der Türkei und Ungarn wurden jeweils etwa 500 Personen befragt.In 16 von 28 Ländern ist die Internetdurchdringung ausreichend hoch, um dieStichproben als repräsentativ für die breitere Bevölkerung in den abgedecktenAltersgruppen zu betrachten: Argentinien, Australien, Belgien, Deutschland,Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, Kanada, Niederlande, Polen,Schweden, Spanien, Südkorea, Ungarn und USA. Die Stichproben in Brasilien,Chile, Indien, Kolumbien, Malaysia, Mexiko, Peru, Russland, Saudi-Arabien,Südafrika und der Türkei sind städtischer, gebildeter und/oder wohlhabender alsdie Allgemeinbevölkerung und sollten so betrachtet werden, dass sie dieAnsichten der stärker "vernetzten" Bevölkerungsgruppe widerspiegelt.Die Daten werden so gewichtet, dass die Stichprobenzusammensetzung jedes Marktesdas demografische Profil der erwachsenen Bevölkerung gemäß den neuestenVolkszählungsdaten am besten widerspiegelt.Wenn die Ergebnisse sich nicht auf 100 aufsummieren, liegt das an Rundungendurch die computer-basierte Zählung, erlaubte Mehrfachnennungen oder demAusschluss von "weiß nicht/keine Angabe" Nennungen.Pressekontakt:Gudrun WittManager Communicationsmailto:Gudrun.witt@ipsos.com+49 175 5799992Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/7522/5262397OTS: Ipsos GmbH