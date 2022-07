Bunker Hill Mining verstärkt sich mit weiterem Experten!

Auf dem Weg zum Start der ersten eigenen Mine verstärkt sich Bunker Hill Mining auch personell weiter. Mit Mark Cruise zieht ein weiterer Fachmann in den Board of Directors ein.

Nach dem Bunker Hill Mining (0,20 CAD | 0,15 Euro; US1206132037) in der vergangenen Woche mit einer weiteren Finanzierung das Kapital nun für den Start der ersten eigenen Mine zusammen bekommen hat (Siehe hier), wird auch personell weiter aufgerüstet. Mit Wirkung zum 1. Juli zieht Dr. Mark Cruise in den Board of Directors ein und ersetzt Wayne Parsons. Der Geologe arbeitet fast drei Jahrzehnte in der Branche und war schon im Board von sieben gelisteten Firmen in den USA und Kanada aktiv. Vor allem hat er Erfahrung beim Aufbau von Mid-Tier-Companies. Dort will Bunker Hill Mining ebenfalls hinkommen. Aktuell arbeitet das Unternehmen am Restart der ersten eigenen Zink-Silber-Mine Bunker Hill in Idaho/USA. Die Kanadier, angeführt von Ex-Barrick-COO Richard Williams, wollen dazu im Laufe des dritten Quartals eine Prefeasibility Study (Vormachbarkeitsstudie) vorlegen, die Details zu dem Betrieb, der Produktion und den wirtschaftlichen wie technischen Kennzahlen der Mine bereit hält. Langfristig will Bunker Hill Mining weitere ehemalige MInen in Nordamerika in Betrieb nehmen. Aufgrund der Turbulenzen an den Märkten ist die Aktie des Unternehmens zuletzt auf das Jahrestief von 0,20 CAD gefallen, der Börsenwert beträgt lediglich noch 43 Mio. CAD. Dies bietet Chancen für antizyklisch orientierte Investoren.