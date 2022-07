Rechtsanwalt Tim Montag wird General Counsel der dogado group (FOTO)

Dortmund (ots) - Langjährige Erfahrung in der Hosting-Branche und Expertise in

Der erfahrene Rechtsanwalt Tim Montag wechselt zur dogado-Gruppe und

verantwortet ab sofort sämtliche rechtliche Angelegenheiten des

Cloud-Service-Anbieters mit Hauptsitz in Dortmund. Tim Montag war jahrelang beim

Branchen-Mitbewerber Host Europe (heute: GoDaddy) tätig und wurde 2019 zum

Geschäftsführer für die deutschen Gesellschaften von GoDaddy ernannt.





Für die dogado group stellt Tim Montag mit seiner Branchenerfahrung eine großeVerstärkung dar, insbesondere vor dem Hintergrund des rasanten internationalenWachstums der Unternehmensgruppe. dogado-CEO Daniel Hagemeier dazu: "Wir freuenuns ganz außerordentlich, dass wir mit Tim Montag einen sehr erfahrenen Juristenmit großer Expertise in der Hosting-Branche für unsere Unternehmensgruppegewinnen konnten."In der dogado-Unternehmensgruppe wird Tim Montag als Geschäftsführerinsbesondere für das internationale Vertragsmanagement, M&A-Verträge sowieCompliance- und Governance-Angelegenheiten zuständig sein.Das ist Tim Montag:Nach seinem Studium der Rechtswissenschaften an der Universität in Köln sammelteer zahlreiche Erfahrungen in Kanzleien in New York und Köln um anschließend dasTeam der Host Europe GmbH als Legal Counsel zu verstärken. Privat entspannt sichder zweifache Vater mit seiner Familie und Freunden, am liebsten draußen an derfrischen Luft.Über die dogado groupDie dogado group gehört zu den führenden Geschäftskunden-Anbietern fürCloud-Hosting und Digital Marketing in Deutschland, Österreich und der Schweiz.Nach der Gründung im Jahr 2001 spezialisierte sich das Unternehmen zunächst aufprofessionelle Hosting-Services und wurde später einer der ersten Spezialistenfür cloudbasiertes Hosting und Digital Marketing. Heute arbeiten rund 580Mitarbeitende in Niederlassungen in Dortmund, Wien, Zürich, Hannover, Halle(Saale), Lübeck und Dresden. Mit den Marken dogado, dogado.partners, METANET,HEROLD, checkdomain, profihost, easyname und alfahosting unter ihrem Dach,betreut die Gruppe rund 345.000 Kunden.